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У Швейцарії після COVID-вакцинації померло 55 осіб

Новость на русском → Швейцарія, Субота 10 квітня 2021 01:51
У Швейцарії після COVID-вакцинації померло 55 осіб Фото: вакцина від коронавіруса (Camilo Freedman/APHOTOGRAFIA/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

У Швейцарії після вакцинації від коронавірусу померли 55 осіб. Вік померлих становив у середньому 84 роки

Про це повідомляє швейцарський національний регулятор у сфері обігу ліків (Swissmedic).

У відомстві зазначили, що незважаючи на отриману щеплення, доказів того, що вакцинація не була причиною смерті виявити не вдалося.

"У 55 важких випадках люди померли в різний час після вакцинації. Вік померлих становив у середньому 84 роки, і у більшості з них раніше були серйозні захворювання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що медики розслідують кожен випадок смерті,, який стався з будь-якою людиною, який помер протягом 30 днів після вакцинації. Розслідування проводиться незалежно від причини смерті людини.

РБК-Україна писало, що у Чернівцях помер чоловік, якого раніше вакцинували від коронавірус. За попередніми даними, причиною смерті став гострий мозковий інсульт.

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