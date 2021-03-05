У Швейцарії безкоштовно протестують на COVID все населення

Відповідно до пропозицій уряду, кожній людині буде надаватися п’ять комплектів для самотестування на місяць, щойно з’являться надійні тести, заявив уряд. Передбачається, що усі тести в аптеках та центрах тестування будуть безплатними.

Зазначається, що зразки слини збиратимуть для поліпшення профілактики та раннього виявлення спалахів. Працівники компаній, де проводитимуть часті тестування, можуть бути звільнені від карантинних вимог.

За підрахунками уряду, така широка схема тестування коштуватиме цього року понад 1 мільярд франків.

Остаточне рішення щодо пропозиції має бути опубліковане 12 березня, а план повинен набрати чинності з 15 березня.

"Для того, щоб перервати ланцюги зараження, необхідно мати можливість швидко встановити, хто з вірусом. Тому тестування є центральним компонентом боротьби з пандемією", - йдеться в повідомленні швейцарської влади.

Швейцарія поступово виходить з локдауну. Вже відкрилися магазини, музеї та бібліотеки, а цього тижня відновлюються спортивні та культурні заходи для молоді.

Школи та підйомники на зимових курортах працюють, але ресторани та культурні центри залишаються закритими.

Наступний етап послаблення карантину заплановано на 22 березня, якщо це дозволятиме епідеміологічна ситуація, заявив уряд. 19 березня він вирішить свої подальші кроки.

За весь час пандемії у Швейцарії та сусідньому Ліхтенштейні померла від COVID-19 9 331 людина, 562 290 випадків підтверджено.

Опівдні пролунали церковні дзвони, і люди хвилиною мовчання вшанували річницю першої смерті в країні від COVID-19.