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Швеція завершила перший етап вакцинування населення від COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Органи охорони здоров’я Швеції завершили перший етап вакцинації населення від коронавірусу. Наразі в країні готуються до другого етапу кампанії із масового щеплення.

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Про це повідомляє Xinhua.

"Агентство громадського здоров’я Швеції заявило, що готується до другої фази національної кампанії із вакцинування, оскільки 2,2 млн доз вакцин від COVID-19 мають стати доступними цього й наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Під час другого етапу вакцинації влада знизить віковий поріг для щеплення з 70 до 65 років. Його зможуть зробити також люди молодшого віку із пересадженими органами і ті, хто потребує діалізу.

Наразі в країні зробили щеплення понад 264 тисяч людей. З них більшість людей старшого віку.

Також відомо, що у Швеції влада вже планує третю фазу вакцинування, під час якої пріоритет матимуть люди віком 60-64 років, а також 18-59 річні із наявними медичними проблемами.

Нагадаємо, Швеція стала ще однією країною, яка при вакцинації від COVID не рекомендує вакцину AstraZeneca для літніх людей.

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