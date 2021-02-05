Швеція завершила перший етап вакцинування населення від COVID-19

Органи охорони здоров’я Швеції завершили перший етап вакцинації населення від коронавірусу. Наразі в країні готуються до другого етапу кампанії із масового щеплення.

Про це повідомляє Xinhua.

"Агентство громадського здоров’я Швеції заявило, що готується до другої фази національної кампанії із вакцинування, оскільки 2,2 млн доз вакцин від COVID-19 мають стати доступними цього й наступного місяця", - йдеться у повідомленні.

Під час другого етапу вакцинації влада знизить віковий поріг для щеплення з 70 до 65 років. Його зможуть зробити також люди молодшого віку із пересадженими органами і ті, хто потребує діалізу.

Наразі в країні зробили щеплення понад 264 тисяч людей. З них більшість людей старшого віку.

Також відомо, що у Швеції влада вже планує третю фазу вакцинування, під час якої пріоритет матимуть люди віком 60-64 років, а також 18-59 річні із наявними медичними проблемами.

Нагадаємо, Швеція стала ще однією країною, яка при вакцинації від COVID не рекомендує вакцину AstraZeneca для літніх людей.