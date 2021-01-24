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Швеція заборонила в'їзд з Норвегії через "британський" коронавірус

Автор: Даша Харченко

Влада Швеції заборонила в'їзд в країну з Норвегії через поширення в районі Осло так званого "британського" штаму коронавірусу. У самому Осло ввели жорсткий карантин.

Про це повідомляє Expressen.

За словами міністра внутрішніх справ Мікаеля Дамберга, цей захід почне діяти з півночі 25 січня дня до 14 лютого, і при необхідності може бути продовжений.

"Уряд на позачерговому засіданні ухвалив рішення ввести заборону на в'їзд з Норвегії", - сказав він.

Виняток зроблено для тих, хто живе в одній країні, а працює в іншій, або має в Швеції невідкладні сімейні справи. Заборона не поширюється на вантажні перевезення.

Зазначимо, що понад 40 країн світу обмежили або заборонили в'їзд з Британії через виявлення на території Сполученого Королівства нової мутації коронавірусу.

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Нагадаємо, у Сербії виявили перший випадок "британського" штаму коронавірусу. Жителька Сербії напередодні повернулася з Великобританії.

Крім того, нещодавно в Німеччині виявили "бразильський" штам коронавірусу. Інфікований повернувся з Бразилії у Франкфурт-на-Майні. Мутацію виявили за допомогою ПЛР-тесту.

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