Швеція відновлює щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

У Швеції відновлять використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у ​​віці 65 років і старше. Заборона на її застосування для старших людей діяла в країні з початку лютого.

"Вакцина дуже корисна для людей похилого віку, серед яких багато людей щодня тяжко хворіють", - сказав генеральний директор агентства охорони здоров'я Йохан Карлсон.

Він також додав, що у Швеції не було зафіксовано рідкісних і серйозних побічних ефектів серед літніх людей після застосування вакцини AstraZeneca.

"Це є підставою для того, чому ми скасовуємо заборону для людей старше 65 років", - сказав Йохан Карлсон.