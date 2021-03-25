Швеція відновлює щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca
У Швеції відновлять використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у віці 65 років і старше. Заборона на її застосування для старших людей діяла в країні з початку лютого.
Про це повідомляє Reuters.
"Вакцина дуже корисна для людей похилого віку, серед яких багато людей щодня тяжко хворіють", - сказав генеральний директор агентства охорони здоров'я Йохан Карлсон.
Він також додав, що у Швеції не було зафіксовано рідкісних і серйозних побічних ефектів серед літніх людей після застосування вакцини AstraZeneca.
"Це є підставою для того, чому ми скасовуємо заборону для людей старше 65 років", - сказав Йохан Карлсон.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) скликає на 29 березня спеціальну групу експертів для внесення додаткових матеріалів до оцінки COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Експерти у сфері медицини нададуть дані щодо потенційних ризиків після використання препарату.
Також РБК-Україна писало, що Данія продовжила призупинення використання COVID-вакцини від компанії Oxford-AstraZeneca на три тижні. Наразі в країні триває розслідування щодо повідомлень про можливе виникнення тромбів після використання препарату.