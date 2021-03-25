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Швеція відновлює щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Стокгольм, Четвер 25 березня 2021 20:22
Швеція відновлює щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca Фото: вакцина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

У Швеції відновлять використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca для людей у ​​віці 65 років і старше. Заборона на її застосування для старших людей діяла в країні з початку лютого.

Про це повідомляє Reuters.

"Вакцина дуже корисна для людей похилого віку, серед яких багато людей щодня тяжко хворіють", - сказав генеральний директор агентства охорони здоров'я Йохан Карлсон.

Він також додав, що у Швеції не було зафіксовано рідкісних і серйозних побічних ефектів серед літніх людей після застосування вакцини AstraZeneca.

"Це є підставою для того, чому ми скасовуємо заборону для людей старше 65 років", - сказав Йохан Карлсон.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) скликає на 29 березня спеціальну групу експертів для внесення додаткових матеріалів до оцінки COVID-вакцини від компанії AstraZeneca. Експерти у сфері медицини нададуть дані щодо потенційних ризиків після використання препарату.

Також РБК-Україна писало, що Данія продовжила призупинення використання COVID-вакцини від компанії Oxford-AstraZeneca на три тижні. Наразі в країні триває розслідування щодо повідомлень про можливе виникнення тромбів після використання препарату.

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