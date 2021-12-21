Швеція посилює карантин через погіршення COVID-ситуації

Відтепер в країні закликатимуть усіх співробітників до дистанційної роботи, якщо це є можливо. Також уряд вводить жорсткіші правила для соціального дистанціонування, що будуть спрямовані на боротьбу зі сплеском нових випадків інфікування.

Нові правила обмежать кількість відвідувачів у барах й ресторанах до кількості сидячих місць. Теж саме стосується й великих громадських заходів.

"Тепер ми маємо взяти на себе спільну відповідальність, і нам потрібно адаптуватися до нової реальності", - заявила прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

За словами прем’єра, після виявлення нового штаму "Омікрон" - уряд змушений вводити нові обмеження, оскільки країна опинилася в абсолютно "новій ситуації".