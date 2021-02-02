ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Швеція теж не рекомендує вакцину від AstraZeneca для літніх людей

Автор: РБК-Україна

Швеція стала ще однією країною, яка при вакцинації від COVID не рекомендує вакцину AstraZeneca для літніх людей. При цьому її можуть задіяти на першому етапі вакцинації.

Популярні новини

Про це заявив представник Агентства громадського здоров'я Швеції Серен Андерссон, передає Sveriges Radio.

За його словами, вакцина AstraZeneca в Швеції буде використовуватись для вакцинації вікової групи 18 - 65 років. Людей, старших 65 років, будуть прищеплювати іншими препаратами.

"Вік має найвищий пріоритет, і це також буде стосуватися AstraZeneca, але цілком можливо, що медичні працівники зможуть використовувати цю вакцину на першому етапі", - додав Андерссон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі не будуть прищеплювати літніх людей вакциною AstraZeneca. На даний момент обговорюється верхній поріг віку - 55 або 60 років.

До цього італійський регулятор не рекомендував робити щеплення вакциною від AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань, тому для неї в пріоритеті - препарати від Pfizer / BioNTech і Moderna.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШвецияВакцинаCOVID-19