Швеція теж не рекомендує вакцину від AstraZeneca для літніх людей

Швеція стала ще однією країною, яка при вакцинації від COVID не рекомендує вакцину AstraZeneca для літніх людей. При цьому її можуть задіяти на першому етапі вакцинації.

Про це заявив представник Агентства громадського здоров'я Швеції Серен Андерссон, передає Sveriges Radio.

За його словами, вакцина AstraZeneca в Швеції буде використовуватись для вакцинації вікової групи 18 - 65 років. Людей, старших 65 років, будуть прищеплювати іншими препаратами.

"Вік має найвищий пріоритет, і це також буде стосуватися AstraZeneca, але цілком можливо, що медичні працівники зможуть використовувати цю вакцину на першому етапі", - додав Андерссон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі не будуть прищеплювати літніх людей вакциною AstraZeneca. На даний момент обговорюється верхній поріг віку - 55 або 60 років.

До цього італійський регулятор не рекомендував робити щеплення вакциною від AstraZeneca людям старше 55 років. Для цієї вікової групи недостатньо даних клінічних випробувань, тому для неї в пріоритеті - препарати від Pfizer / BioNTech і Moderna.