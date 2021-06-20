Швеція продовжила заборону на в'їзд без сертифікату про вакцинацію

Уряд Швеції продовжив заборону на поїздки в країну з держав ЄС і Європейської економічної зони. Заборона триватиме щонайменше до 31 Серпня.

Рішення означає, що в'їзд до Швеції буде дозволений тільки тим людям, які можуть пред'явити так звані сертифікати про вакцинацію. Тому туристи повинні будуть пред'явити документ, в якому говориться, що вони одужали від COVID, недавно здали негативний тест на коронавірус або були вакциновані від цього захворювання.

Обмеження не поширюється на осіб, які в'їжджають в країну з Данії, Фінляндії, Ісландії або Норвегії.