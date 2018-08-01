Швеція надасть Україні додатково 380 тис. доларів на підтримку реформ

Уряд Швеції 1 серпня виділить 380 тис доларів для організації "Реанімаційний пакет реформ"

1 серпня 2018 уряд Швеції надасть Україні 380 тис доларів додаткової фінансової підтримки реформ. Про це повідомляє Європейська правда.

Уряд Швеції виділив кошти фінансової підтримки для українського об'єднання громадських організацій та експертів "Реанімаційний пакет реформ" (РПР) на 12 місяців. Це має допомогти в сприянні подальших реформ та розвитку громадського суспільства в Україні.

Посольство Швеції наголошує, що РПР встиг себе зарекомендувати як надійний партнер та продемонстрував ефективну модель співпраці влади та громадськості у забеспеченні демократичних перетворень в Україні. Саме тому Швеція вирішила продовжити свою підтримку цієї організації.

За наступний рік РПР отримає юридичний статус, а подальше фінансування буде спрямовуватись безпосередньо організації.

Нагадаємо, спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що у США позитивно оцінили прогрес у впровадженні реформ в Україні. Зокрема, Волкер відзначив прогрес у реформі освіти та медицини в Україні, а також підкреслив поступ у судовій реформі.