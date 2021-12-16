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Швеція скасовує пільги щодо пропуску COVID-вакцинації для сусідніх країн

Автор: Іванна Шовкун

У четвер, 16 грудня, уряд Швеції заявив, що скасовує пільги з пропуску вакцинації від COVID для країн-сусідів. Громадяни з інших північних країн мають пред'явити дійсний сертифікат вакцинації проти коронавірусу при в'їзді до Швеції, починаючи з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Так, з 21 грудня туристи з Норвегії, Фінляндії, Данії та Ісландії також повинні будуть пред'являти свої COVID-перепустки для в'їзду до Швеції.

Міністр соціальних справ Швеції Лєна Халленгрен також закликала всіх мандрівників пройти тестування на коронавірус під час в'їзду через ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка погіршується.

"Різко збільшується поширення інфекції. Новий варіант вірусу "Омікрон" ускладнює прогнозування поширення інфекції у майбутньому", - сказала вона.

Швеція раніше виділялася серед країн Європи своїм порівняльним невтручанням протягом пандемії коронавірусу. Влада не блокувала і не закривала підприємства під час сплеску інфекції, натомість покладалася на почуття громадянського обов'язку громадян щодо боротьби із захворюваністю. Зокрема, уряд акцентував на індивідуальній відповідальності, а не на заборонах.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю продовжив заборону на в'їзд іноземців ще на 7 днів, до 29 грудня. Влада країни також прийняла рішення внести до списку "червоних" країн Велику Британію та Данію.

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ШвеціяКоронавірус