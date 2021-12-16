Швеція скасовує пільги щодо пропуску COVID-вакцинації для сусідніх країн

Так, з 21 грудня туристи з Норвегії, Фінляндії, Данії та Ісландії також повинні будуть пред'являти свої COVID-перепустки для в'їзду до Швеції.

Міністр соціальних справ Швеції Лєна Халленгрен також закликала всіх мандрівників пройти тестування на коронавірус під час в'їзду через ситуацію в галузі громадської охорони здоров'я, яка погіршується.

"Різко збільшується поширення інфекції. Новий варіант вірусу "Омікрон" ускладнює прогнозування поширення інфекції у майбутньому", - сказала вона.

Швеція раніше виділялася серед країн Європи своїм порівняльним невтручанням протягом пандемії коронавірусу. Влада не блокувала і не закривала підприємства під час сплеску інфекції, натомість покладалася на почуття громадянського обов'язку громадян щодо боротьби із захворюваністю. Зокрема, уряд акцентував на індивідуальній відповідальності, а не на заборонах.