RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Швеція готується до загострення ситуації з коронавірусом

Автор: Даша Харченко

Шведський уряд розробив заходи, які набудуть чинності в разі загострення ситуації з пандемією коронавірусу в країні. Заходи відповідають новому закону, який розширив повноваження уряду в боротьбі з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Local.

Пропозиції передбачають можливість закривати магазини, музеї, спортзали, парки розваг, ресторани та інші заклади сфери послуг, а також місця скупчення людей.

Ймовірно, з 11 березня уряд отримає право застосувати обмеження, якщо у цьому буде необхідність.

Нагадаємо, у двох регіонах Швеції призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Зафіксовано багато випадків побічних ефектів серед щеплених.

Також раніше стало відомо, що уряд Швеції вводить нові обмеження на поїздки для іноземних туристів. Нововведення почало діяти з 6 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ШвецияКоронавірусКарантин
Читайте також
Мексика закликала багаті країни перестати "накопичувати" COVID-вакцини
Туреччина послабить карантин з березня: які обмеження скасують
Прогноз погоди