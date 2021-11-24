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Швеція буде пропонувати бустерне щеплення від COVID для громадян від 18 до 65 років

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Стокгольм, Середа 24 листопада 2021 16:38
Швеція буде пропонувати бустерне щеплення від COVID для громадян від 18 до 65 років Фото: Швеція пропонуватиме бустерне щеплення від COVID для громадян від 18 до 65 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Швеція рекомендувала всім людям у віці від 18 до 65 років зробити додаткове щеплення від COVID-19. Зокрема, її необхідно робити через шість місяців після другої дози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Міністр соціальних справ Швеції Олена Халленгрен сказала, що близько 7 млн осіб у Швеції, населення якої становить 10 млн осіб, отримали по два щеплення. Однак вона висловила стурбованість у зв'язку із зростанням числа випадків зараження коронавірусом.

"Уряд серйозно ставиться до поширення інфекції по всьому світу. Мета (пропозиції третього щеплення) - бути готовим до можливого погіршення ситуації", - заявила вона.

Швеція раніше виділялася серед європейських країн тим, що порівняно спокійно реагувала на пандемію. Всім людям старше 65 років вже запропонували зробити третє щеплення. За даними влади, 26% цієї вікової групи вже отримали третю дозу вакцини.

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