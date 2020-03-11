У Швеції зафіксовано першу смерть від коронавірусe

У Швеції зафіксовано першу смерть від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Як повідомляється, загиблим є чоловік у віці, який перебував у Він помер у лікарні Каролінського університету в Худдінге.

COVID-19"

Відзначимо, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом перевищило одну тисячу осіб. Також у Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що від вірусу померли вже 30 громадян США.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців.