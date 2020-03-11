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У Швеції зафіксовано першу смерть від коронавірусe

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 17:49
У Швеції зафіксовано першу смерть від коронавірусe
Ілюстративне фото (freepik.com)

Чоловік помер у лікарні Каролінського університету в Худдінге

У Швеції зафіксовано першу смерть від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Як повідомляється, загиблим є чоловік у віці, який перебував у відділенні інтенсивної терапії. Він помер у лікарні Каролінського університету в Худдінге.

"Ми знаємо родичів. Ми знаємо з міжнародного досвіду, що літні люди й особливо літні люди з іншими хронічними захворюваннями мають найбільш серйозні наслідки COVID-19", - заявив лікар з інфекційного контролю в регіоні Стокгольм Пер Фоллін.

Нагадаємо, перший випадок зараження коронавірусом у Швеції був зафіксований 31 січня. Інфікованої виявилася жінка, яка повернулася з епіцентру коронавіруса - китайського міста Уханя.

Відзначимо, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом перевищило одну тисячу осіб. Також у Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що від вірусу померли вже 30 громадян США.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що коронавірусом можуть заразитися до 70% німців.

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