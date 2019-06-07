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У Швеції через вибух постраждали 25 людей

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 12:51
У Швеції через вибух постраждали 25 людей
Фото: місце вибуху (twitter.com/HKaaman)

Причини вибуху поки невідомі

В результаті вибуху у Швеції у житловому кварталі постраждали щонайменше 25 людей. Про це повідомляє SVT.

Вибух пролунав неподалік від житлових багатоквартирних будинків. Причини вибуху поки невідомі. Зазначається, що вибух зруйнував вікна і балкони п'ятиповерхового житлового будинку і пошкодив інші будівлі.

"Ми почали отримувати велику кількість дзвінків від людей про сильний вибух в центрі Лінчепінга, на вулиці Хамнгатан... Ми оточили цей район і працюємо над тим, щоб з’ясувати, що саме сталося", - заявили у поліції.

Нагадаємо, в американському аеропорту міста Розуелл штату Нью-Мексико стався вибух, в результаті чого постраждали більше десятка осіб. Як сказав капітан поліції штату Ленс Бейтман, потужний вибух стався в одному з промислових будівель аеропорту.

Також РБК-Україна писало, що вранці 2 червня в Кабулі (Афганістан) сталася серія вибухів, в результаті яких були загиблі і поранені. Як повідомили у місцевому Міністерстві внутрішніх справ, спочатку вибухнула прикріплена до автобуса саморобна бомба. Повідомляється, що в автобусі знаходилися студенти педагогічного університету. За даними силовиків, вибух стався в людному місці, в результаті загинув працівник магазину, який знаходився біля автобуса, і ще 17 осіб постраждали.

 

 

В Швеції пролунав вибух у житловому кварталі В американському аеропорту стався вибух, є постраждалі
Новини України ШвецияВибух
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