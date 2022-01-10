У Швеції вводять нові обмеження через COVID

Уряд Швеції прийняв рішення ввести нові карантинні обмеження в країні через збільшення захворюваності на COVID. Нові заходи набудуть чинності з середи, 12 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

"Безсумнівно, ситуація погіршилася. Поширення інфекції у Швеції знаходиться на історично високому рівні", - сказала прем'єр-міністр Магдалена Андерссон.

Так, з 12 січня бари і ресторани у Швеції будуть зобов'язані закриватися о 23:00. Також вводиться обмеження за кількістю осіб в приміщенні в одній компанії - не більше восьми.

Для відвідувачів публічних заходів за участю від 50 до 500 осіб повинні бути передбачені сидячі місця. При цьому додатково необхідно буде пред'являти сертифікат про вакцинацію.

При цьому у Швеції рекомендують працювати віддалено.

"Я хочу наполегливо підкреслити, що всі, хто може працювати вдома, повинні це робити", - сказав Андерссон.

Університети не будуть змушені переходити на дистанційне навчання в повному обсязі, але вони можуть "використовувати його як інструмент" для обмеження переповненості. При цьому іспити будуть проходити очно, але дотриманням заходів щодо обмеження ризику зараження.