У Швеції третю дозу COVID-вакцини запропонують медикам і людям старше 65 років

Міністерство соціальних справ Швеції оголосило, що в країні будуть пропонувати третє щеплення людям 65 років і старше, а також медичним працівникам і персоналу будинків престарілих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Міністр соціального захисту Швеції Олена Халленгрен заявила, що близько 1,5 млн шведів серед зазначених категорій громадян можуть отримати щеплення. Третій укол будуть робити через пів року після другої дози.
У перспективі третю дозу вакцини зможуть отримати всі громадяни Швеції старше 16 років.
При цьому в сусідній Данії третє щеплення від коронавірусу вже запропонували літнім людям старше 65 років, співробітникам будинків престарілих і медикам, і з аналогічними рекомендаціями для тих же категорій громадян виступають і влада Норвегії.