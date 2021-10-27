У Швеції третю дозу COVID-вакцини запропонують медикам і людям старше 65 років

Міністерство соціальних справ Швеції оголосило, що в країні будуть пропонувати третє щеплення людям 65 років і старше, а також медичним працівникам і персоналу будинків престарілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Міністр соціального захисту Швеції Олена Халленгрен заявила, що близько 1,5 млн шведів серед зазначених категорій громадян можуть отримати щеплення. Третій укол будуть робити через пів року після другої дози.

У перспективі третю дозу вакцини зможуть отримати всі громадяни Швеції старше 16 років.

При цьому в сусідній Данії третє щеплення від коронавірусу вже запропонували літнім людям старше 65 років, співробітникам будинків престарілих і медикам, і з аналогічними рекомендаціями для тих же категорій громадян виступають і влада Норвегії.