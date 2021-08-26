У Швеції третьою дозою COVID-вакцини можуть щеплювати вже з вересня
Фото: в Швеції третьою дозою COVID-вакцини можуть щеплювати вже з вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Швеції з 1 вересня можуть почати щеплювати третьою (бустерною) дозою вакцини від COVID-19. Імунізацію планують ввести для людей зі слабким імунітетом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sveriges radio.
Як зазначили у Шведському агентстві громадської охорони здоров'я, таке рішення дасть змогу "сформувати більшу кількість антитіл і клітин, які необхідні для гарного захисту від інфекцій".
Так, бустерні щеплення зможуть отримати люди, які перенесли трансплантацію органів або ті, хто страждає імунодефіцитними захворюваннями.
Вказано, що таких людей у країні налічується як мінімум 40 тисяч.