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У Швеції вважають, що перші випадки коронавірусу в країні були ще в листопаді

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 15:50
У Швеції вважають, що перші випадки коронавірусу в країні були ще в листопаді
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадяни Швеції відвідували Китай ще у листопаді та грудні минулого року

Головний державний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що в країні поодинокі випадки коронавірусу були ще в листопаді минулого року. Про це повідомляє SVT.

Як повідомляється, Швеція зафіксувала свій перший випадок коронавірусу в січні минулого року, коли громадянка повернулася з поїздки в Ухань та отримала позитивний результат тесту на коронавірус. Ймовірно, вона була далеко не першою інфікованою вірусом у Швеції. Андерс Тегнелл вважає ймовірним, що випадки захворювання були у Швеції вже в листопаді.

Також він додав, що громадяни країни відвідували Китай ще у листопаді та грудні минулого року. Однак, за його словами, ці випадки не вплинули на поширення інфекції у Швеції.

"Я думаю, що ви можете знайти окремі випадки серед мандрівників з Уханя, які були там в листопаді-грудні минулого року. Це зовсім не дивно, а дуже природно", - сказав Тегнелл.

Нагадаємо, У Швеції влада міста Лунд вирішила розкидати курячий послід у головному парку, щоб уникнути поширення коронавірусу COVID-19 через скупчення людей.

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