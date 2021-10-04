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У Швеції рекомендували прищеплювати від 19 підлітків від 12 до 15 років вакциною Pfizer

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Стокгольм, Понеділок 04 жовтня 2021 20:54
У Швеції рекомендували прищеплювати від 19 підлітків від 12 до 15 років вакциною Pfizer Фото: у Швеції рекомендували прищеплювати підлітків вакциною Pfizer (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління охорони здоров'я Швеції рекомендувало препарат від коронавірусу Pfizer / BioNTech для вакцинації підлітків від 12 до 15 років. Регулятор зазначив, що по цій вакцині більше даних про безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз управління.

"Шведське агентство громадської охорони здоров'я вирішило рекомендувати вакцину Pfizer / BioNTech вводити дітям у віці від 12 до 15 років, коли в регіонах почнуться роботи з вакцинації", - йдеться в заяві.

Відзначається, що оскільки вакцина в усьому світі частіше використовується для цієї вікової групи, то даних про її безпеку більше.

"В цілому, ми бачимо причину вибору вакцини, про яку ми знаємо найбільше і яка найбільш добре зарекомендувала себе, коли мова йде про вакцинацію дітей у віці від 12 до 15 років", - зазначила глава департаменту і державний епідеміолог Андерс Тегнелл.

Нагадаємо, раніше муніципалітети Швеції дозволили 15-річним підліткам отримувати щеплення від коронавірусу проти бажання їх батьків після початку програми вакцинації дітей від 12 до 15 років, яка стартує 11 жовтня.

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