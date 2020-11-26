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У Швеції очікують піку другої хвилі коронавірусу в середині грудня

Автор: Роман Тверденко

У Швеції розраховують, що пік захворюваності під час другої хвилі коронавірусу припаде на середину грудня. Розвиток подій буде залежати від дотримання вимоги громадянами.

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Про це заявив глава агентства охорони здоров'я Швеції Йохан Карлсон.

В уряді вважають такий варіант проходження другої хвилі оптимістичними, оскільки він покаже ефективність запроваджених у жовтні більш жорстких обмежень в країні.

Наголошується, що поточна статистика по нових випадків нижче спрогнозованої раніше моделі розвитку пандемії. Але в агентстві припускають, що це може бути не пов'язано зі зниженням захворюваності, а з тестуванням, яке в деяких регіонах не встигає за кількістю запитів.

З жовтня в Швеції регулярно оновлюються антирекорди захворюваності. 19 листопада за добу зафіксували 7 629 нових випадків і це найбільший показник за час пандемії. Померло 6 622 людини і відсоток смертності від коронавіруса в Швеції вище, ніж у сусідніх Норвегії, Данії та Фінляндії.

На відміну від сусідів, шведи при першій хвилі коронавіруса не вводили жорсткі обмеження. У жовтні ж ситуація не дозволила Швеції обійтися колишніми заходами.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що шведський принц Карл Філіп і його дружина принцеса Софія заразилися коронавірусом. У подружжя спостерігаються легкі симптоми COVID-19.

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