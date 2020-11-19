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У Швеції виявили коронавірус на норкових фермах

Автор: РБК-Україна

У Швеції на норкових фермах виявили зараження коронавірусом. Кілька співробітників отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє Independent.

Видання не уточнює кількість людей, які здали позитивний тест на коронавірус.

Відзначається, що нині фахівці аналізують проби, взяті у хворих людей і норок, щоб зрозуміти, чи є зв'язок між цими штамами.

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Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу є поспішним.

Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок з-за правових колізій.

Крім того, міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

18 листопада в Управлінні ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомили, що 17 млн норок були знищені через мутований штам коронавірусу.

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