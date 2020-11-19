ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Швеції виявили коронавірус на норкових фермах

Стокгольм, Четвер 19 листопада 2020 20:16
У Швеції виявили коронавірус на норкових фермах
Фото: норка (pixabay)
Автор: РБК-Україна

У Швеції на норкових фермах виявили зараження коронавірусом. Кілька співробітників отримали позитивні тести на COVID-19.

Про це повідомляє Independent.

Видання не уточнює кількість людей, які здали позитивний тест на коронавірус.

Відзначається, що нині фахівці аналізують проби, взяті у хворих людей і норок, щоб зрозуміти, чи є зв'язок між цими штамами.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу є поспішним.

Пізніше стало відомо, що уряд Данії не може зараз ввести в дію рішення про ліквідацію 17 мільйонів норок з-за правових колізій.

Крім того, міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

18 листопада в Управлінні ветеринарії та харчових продуктів Данії повідомили, що 17 млн норок були знищені через мутований штам коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події ШвецияКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся