У Швеції хочуть відкласти пом'якшення карантину через третю хвилю COVID

30 березня шведське агентство охорони здоров'я заявило, що просить уряд відкласти заплановане пом'якшення деяких обмежень, спрямованих на уповільнення поширення COVID-19. Пом'якшення обмежень хочуть відкласти майже на місяць, оскільки країна стикається з третьою хвилею вірусу.

Про це повідомляє Reuters .

Раніше агентство пропонувало скасувати з 11 квітня деякі заходи, такі як обмеження кількості відвідувачів парків розваг, концертів та футбольних матчів лише вісьмома особами.

"Поширення COVID-19 прискорюється, що в результаті збільшує навантаження на охорону здоров'я. Тому Шведське агентство охорони здоров'я пропонує перенести дату відкриття певних видів діяльності на 3 травня за умови покращення ситуації з інфекцією", - йдеться у повідомленні.

Швеція раніше здебільшого покладалася на добровільні заходи щодо уповільнення пандемії, але поступово збільшувала обмеження через пришвидшення темпів поширення інфекції наприкінці 2020 року.