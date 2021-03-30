У Швеції хочуть відкласти пом'якшення карантину через третю хвилю COVID
30 березня шведське агентство охорони здоров'я заявило, що просить уряд відкласти заплановане пом'якшення деяких обмежень, спрямованих на уповільнення поширення COVID-19. Пом'якшення обмежень хочуть відкласти майже на місяць, оскільки країна стикається з третьою хвилею вірусу.
Про це повідомляє Reuters.
Раніше агентство пропонувало скасувати з 11 квітня деякі заходи, такі як обмеження кількості відвідувачів парків розваг, концертів та футбольних матчів лише вісьмома особами.
"Поширення COVID-19 прискорюється, що в результаті збільшує навантаження на охорону здоров'я. Тому Шведське агентство охорони здоров'я пропонує перенести дату відкриття певних видів діяльності на 3 травня за умови покращення ситуації з інфекцією", - йдеться у повідомленні.
Швеція раніше здебільшого покладалася на добровільні заходи щодо уповільнення пандемії, але поступово збільшувала обмеження через пришвидшення темпів поширення інфекції наприкінці 2020 року.
Нагадаємо, уряд Швеції веде роботу над розробкою сертифікату про вакцинацію проти коронавірусу. Такий COVID-паспорт планують запровадити в країні до 1 червня. Міністр цифрового розвитку Швеції Андерс Ігеман заявив, що зараз у країні вже є безпечна й універсальна модель паспорта вакцинації.