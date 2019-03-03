У Швеції після бійки з участю 90 осіб в лікарню потрапили двоє

Поліція поки не проводила затримань

В Швеции два человека попали в больницу в результате массовой драки с участием 90 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал SVT.

По данным полиции, на 30 пассажиров остановившегося на парковке автобуса напали 60 человек. Участники драки бросали камни, стекла автобуса были разбиты.

"В этом инциденте участвовали две группировки. Мы составили протокол о беспорядках с применением насилия", - сказала представитель пресс-службы Восточного региона полиции Моника Бергстрём.

Сообщается, что полиция пока не задержала виновных. На месте событий сотрудники правоохранительных органов опрашивают свидетелей.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 декабря во Львовской области в электропоезде сообщением "Львов - Здолбунов" произошла массовая драка, в которой пострадал полицейский.

Тогда на место происшествия приехала группа реагирования патрульной полиции Буского отделения полиции. Во время установления всех обстоятельств происшествия, один из участников драки нанес полицейскому удары по лицу и голове.