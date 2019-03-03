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У Швеції після бійки з участю 90 осіб в лікарню потрапили двоє

Новини » Надзвичайні події    03.03.2019 - 00:59
У Швеції після бійки з участю 90 осіб в лікарню потрапили двоє
Фото: поліція Швеції (twitter.comsuedia.se)

Поліція поки не проводила затримань

У Швеції дві людини потрапили до лікарні в результаті масової бійки за участю 90 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал SVT.

За даними поліції, на 30 пасажирів на парковці автобуса напали 60 осіб. Учасники бійки кидали каміння, скло автобуса було розбите.

"В цьому інциденті брали участь два угруповання. Ми склали протокол про заворушення із застосуванням насильства", - сказала представник прес-служби Східного регіону поліції Моніка Бергстрем.

Повідомляється, що поліція поки не затримала винних. На місці події співробітники правоохоронних органів опитують свідків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 грудня у Львівській області в електропоїзді сполученням "Львів - Здолбунів" сталася масова бійка, в якій постраждав поліцейський.

Тоді на місце події приїхала група реагування патрульної поліції Буського відділення поліції. Під час встановлення всіх обставин події, один з учасників бійки завдав поліцейським удари по обличчю та голові.

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