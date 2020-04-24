У Швеції кількість загиблих від коронавірусу перевищила 2 тисячі

У Швеції зафіксували понад 2 тис. летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє The Local.

Як повідомляється, в країні лабораторно підтвердили 16755 випадків зараження коронавірусом, з яких 2021 людина померла. Також там заявили, що в епіцентрі пандемії коронавірусу - Стокгольмі - пройшов пік епідемії 8 квітня.

Крім того, заступник головного епідеміолога Швеції Андерс Валленстен заявив про те, що послаблювати карантин ще рано.

"Кількість заражень все ще на високому рівні, тому зараз не йдеться про те, щоб послаблювати заходи безпеки", - сказав він.

Нагадаємо, Головний епідеміолог Швеції Андерс Тегнелл вважає, що коронавірус вже ніколи не зникне. Він також додав, що COVID-19 може викликати щорічні епідемії в майбутньому, як сезонний грип.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Швеції будуть відстежувати пересування жителів за мобільним даними. Таким чином, влада має намір встановити вплив пересування людей на поширення коронавірусу в країні.

Також за кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебуває 161 українець.