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У Швеції більше шансів перемогти в матчі з Україною, - букмекери

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Глазго, Вівторок 29 червня 2021 12:22
У Швеції більше шансів перемогти в матчі з Україною, - букмекери Фото: Андрій Шевченко (uaf.ua)
Автор: Роман Тверденко

Матч Швеція-Україна закриє програму 1/8 фіналу Євро-2020. І великого фаворита в цьому поєдинку немає.

Компанія Favbet пропонує кращі коефіцієнти на зустріч збірної України в плей-офф Євро-2020.

Швеція стала одним з відкриттів групового турніру, вигравши групу, в якій були Іспанія, Словаччина і Польща. Шведи зіграли внічию з Іспанією і обіграли Словаччину з Польщею, пропустивши два голи тільки в останньому поєдинку з поляками.

Успіх Швеції, багато в чому, став однією з причин потрапляння в плей-офф України. Команда Андрія Шевченка заслужено програла Австрії в останньому турі і спустилася з другого місця на третє. Після цього українці чекали два дні, щоб зрозуміти, чи потрапить команда все ж в плей-офф. Перемога Швеції над Польщею і розгром Іспанією Словаччиною зробили це можливим. І тепер Україна зіграє зі своїм, можна сказати, рятівником.

На думку букмекерів, Швеція є фаворитом протистояння, але без великої переваги і більш-менш шанси у команд рівні. Перемога Швеції оцінюється коефіцієнтом 2,5, перемога України - 3,2, а нічия - 3,4.

Прохід до чвертьфіналу: Швеція - 1,73, а Україна-2,22.

Матч Швеція - Україна стартує о 22: 00. Пряма трансляція на телеканалі "Україна". Також матч можна буде подивитись на oll.tv при партнерстві Favbet.

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