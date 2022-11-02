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Шуляк: в Украине заработает действенный механизм защиты пострадавших от домашнего насилия

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Среда 02 ноября 2022 09:22
Шуляк: в Украине заработает действенный механизм защиты пострадавших от домашнего насилия Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Внедрение положений Стамбульской конвенции, которая сегодня вступила в силу в Украине, станет действенным механизмом защиты прав пострадавших от домашнего насилия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Прежде всего, речь идет о принятии ряда законопроектов, которые усилят ответственность за домашнее насилие, обеспечат действенную защиту жертв, оперативное реагирование правоохранителей и общества", - отметила Шуляк.

Она также напомнила, что в Украине уже началось активное строительство шелтеров, в частности, на Закарпатье и Житомирщине, но это лишь первые шаги. Полноценное внедрение положений Стамбульской конвенции должно стать действенным механизмом защиты прав, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

"Насилие в отношении женщин и домашнее насилие – это серьезное нарушение прав человека, которое остается во многих случаях безнаказанным. Так быть не должно. Работаем над этим", - подытожила политик.

Напомним, законопроект "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнем насилии и борьбе с этими явлениями" Верховная рада приняла 20 июня 2022 года.

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Елена Шуляк
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