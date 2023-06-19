Шуляк: Украина исследует опыт восстановления Японии после катаклизмов

"В 2011-м в Японии произошла большая трагедия - Большое тохокусское землетрясение, унесшее жизни более 5 тыс. человек, еще более 8 тыс. - пропали без вести. Ужасные разрушения получили населенные пункты страны, ведь Тихоокеанское побережье Японии, от Охотского моря до островов Рюкю был разбит цунами, высотой 10 - 12 м. Сильные разрушения получили населенные пункты Северо-Восточной Японии в префектуре Мияги, Ивате, Фукусима. Пострадал также центр региона - город Сендай. Затонул международный аэропорт", - рассказала Шуляк.

Эти ужасные разрушения, по словам Шуляка, напоминают пострадавшую от войны Украину. Тогда без жилья в Японии осталось около 500 тыс. человек, что примерно равноценно убыткам украинского Мариуполя.

Так, в процессе восстановления страны в нашей стране может быть полезен опыт государств, прошедших через масштабное восстановление. Ее основа закладывается законодательной базой, поэтому для Украины важен учет международного опыта в создании законодательных рамок восстановления, в частности, базового закона о восстановлении.

"После крупного землетрясения в Японии в 2011 году в стране создали специальную комиссию по восстановлению. Она решала, какие законы нужно принять в первую очередь для быстрого восстановления. Тогда члены соответствующего Комитета наработали закон о восстановлении, который заложил основу для быстрого восстановления страны после стихийного бедствия. он регламентировал требования к градостроительству. Кстати, этот закон ввел в Японии институт частных контролеров градостроительной деятельности, чтобы сделать невозможным участие чиновников в процессах восстановления. Собственно, этот же принцип заложен в нашей реформе градостроительства (законопроект 5655). парламенте, мы учитывали лучший иностранный опыт", - добавила глава профильного комитета.

Глава парламентского комитета выразила благодарность коллегам из Японии за обмен актуальным для нас опытом и за предоставленную исчерпывающую информацию об их восстановлении.