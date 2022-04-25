Шуляк розповіла, хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло, якщо його власник загинув

Законопроект №7198 про відшкодування зруйнованого та пошкодженого житла, який наразі готується до другого читання, передбачає, в разі загибелі власника житла компенсацію можуть отримати його спадкоємці. Якщо ж загиблий власник склав заповіт, то право на спадкування мають особи, визначені у заповіті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співавтора законопроекту, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Якщо заповіту нема, спадкування відбувається відповідно до закону. Так, спадкоємці одержують право на успадкування почергово (кожна наступна черга спадкоємців одержує право на спадкування у разі відсутності спадкоємців попередньої черги, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття)", - пояснила вона.

Шуляк розповіла, хто зі спадкоємців одержує право на першочергове успадкування: