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Шуляк розповіла, чому необхідно заборонити використання азбесту у будівництві

Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Незабаром Верховна рада розгляне в другому читанні законопроєкт, який зможе заборонити використання всіх видів азбесту, а також виробів і матеріалів із його вмістом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк в колонці на "Укрінформі".

"Низка найавторитетніших організацій світу в галузі охорони здоров’я на чолі з ВООЗ уже давно встановили що всі різновиди азбесту, включно з найбільш розповсюдженим у будівництві хризотилом, є канцерогеном. Небезпечним є азбестовий пил і наночастинки які потрапляють у легені при диханні. Навіть за незначної дії речовини, виникає ризик ракових захворювань. За підрахунками, близько 125 мільйонів працівників у світі зазнають впливу азбесту. Близько половини смертей від професійного раку (тобто такого, що виникає під впливом речовин на робочому місці) спричинена саме азбестом", - наголосила вона.

Шуляк додала, що спроба зупинити використання азбесту була здійснена в Україні у 2017 році, але не мала успіху. Тому для уникнення будь-яких спекуляцій таке важливе рішення має бути прийнято на рівні закону.

Крім того, наголошує нардеп, це є одним із зобов’язань України в рамках виконання Угоди про асоціацію з ЄС. Саме тому депутати включили відповідну норму в законопроєкт № 4142 "Про систему громадського здоров’я", який Верховна рада підтримала в першому читанні на початку 2021 року.

"На жаль, початок повномасштабної фази війни Росії проти України також посунув розгляд законопроєкту, проте - не на довго. Уже невдовзі його буле розглянуто і я переконана, що документ має бути прийнятий, щоби використання азбесту нарешті стало забутою практикою в нашій країні", - підсумувала політик.

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Олена Шуляк