Шуляк розповіла, як працюватиме комплексна програма відновлення України

"Комплексний багатокомпонентний підхід дасть змогу максимально ефективно організувати відбудову", - переконана Шуляк.

Насамперед така програма включатиме визначення конкретного переліку пошкоджених об’єктів і вивчення доцільності ремонту об’єктів чи їх нового будівництва.

"Важливе питання - чи є технічна можливість та економічна доцільність відновлення конкретного об’єкту шляхом реконструкції, капітального чи поточного ремонту? Або ремонт уже неможливий і необхідне нове будівництво. Законопроєкт № 7282 передбачає удосконалення процедури обстеження пошкодженої нерухомості - зроблено акцент на тому, які заходи необхідні для надійності та безпечної експлуатації будівлі в майбутньому. Окремо передбачена можливість сертифікації об’єкту щодо енергоефективності під час обстеження", - розповіла вона.

Надалі необхідно буде розробити план відбудови і посилити інженерний захист та безпеку.

«Ми можемо будувати споруди, транспортні та інші комунікації з підвищеним рівнем надійності. Йдеться, насамперед про бомбосховища, яких мають бути в кожному будинку, стати безпечнішими та комфортнішими. Є відповідний міжнародний досвід, який потрібно вивчати», - зауважила Олена Шуляк.

Важливими у програмі відновлення стануть такі кроки, як визначення фінансування відновлення населеного пункту, переосмислення призначення територій і перенесення потужностей підприємств подалі від кордону з країною-агресором.

"Перенесення підприємств можливе, зокрема із безпекових питань. Особливо це стосується підприємств військово-промислового комплексу, а також інших стратегічних підприємств, які можуть стати ціллю для ворожих атак. У фокусі " як розміщення таких та інших підприємств далі від кордону з державою-агресором, так і їх винесення за межі населених пунктів", - пояснила нардеп.