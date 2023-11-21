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Шуляк: членство Украины в ЕС и НАТО станет лучшей данью памяти участникам Революции Достоинства

Вторник 21 ноября 2023 15:34
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Шуляк: членство Украины в ЕС и НАТО станет лучшей данью памяти участникам Революции Достоинства Фото: членство Украины в ЕС и НАТО станет лучшей данью памяти участникам Революции Достоинства (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада приняла постановление к 10-летию Евромайдана и Революции Достоинства, в котором отмечается необратимость трансформации Украины и выполнение всех требований для обретения полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления Елену Шуляк.

"События Революции Достоинства были героическими и трагическими одновременно. Они напрямую связаны с преступной политикой тогдашнего режима, управляемого кремлем. Дальнейшим ответом страны-агрессора на стремление украинцев к свободе, демократии и независимости стала широкомасштабная вооруженная агрессия России против Украины Донбасса, а также геноцид украинского народа", - отметила Шуляк.

Она отметила определяющую роль Героев Небесной Сотни и защитников и защитниц Украины, которые отдали свои жизни за идеалы демократии и свободы.

"Украина продолжает платить большую цену за свое право определять свое будущее и быть полноправной частью Европы. Членство Украины в Европейском Союзе и НАТО станет лучшей данью памяти участникам Революции Достоинства и воинам, погибшим в борьбе за свободу и демократию", - подчеркнула Шуляк.

Нардеп также добавила, что в постановлении Верховная рада призывает международное сообщество к усилению военной, экономической, финансовой, гуманитарной помощи Украине с целью скорейшего восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск с ее территории и восстановления мира на европейском континенте.

"Евромайдан и событий Революции Достоинства сыграли важную роль в становлении Украины как демократического государства. Наше стремление к обретению полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, осуществление дальнейших шагов по реализации европейских демократических ценностей неизменны", - резюмировала Елена Шуляк.

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