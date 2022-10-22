Искали семь месяцев. Возле Бучи нашли тело мужчины с простреленной грудью и ногами

Полицейские в Киевской области установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в область сердца и ноги.

"В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести", - рассказал он.

По свидетельству родных, во время оккупации местный житель уехал на велосипеде навестить сестру и не вернулся.

"Путь погибшего пролегал именно через вражеские позиции. Жена узнала на обнаруженном одежду, которая была на мужчине в день исчезновения", - добавил глава региона.