Штурм парламента Германии и убийство Шольца: в СМИ рассказали о планах экстремистов

Как пишет издание, немецкий принц, обвиняемый в организации заговора, по меньшей мере один раз встречался с российскими дипломатами в консульстве в Германии. Следователи определяют, планировал ли он вовлечь Москву в сговор.

В ходе рейдов против экстремистов, правоохранители конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия и обнаружили еще тысячи патронов к другому, которое им еще предстоит найти.

По словам людей, знакомых по расследованию, в ходе обысков было выявлено более 100 соглашений о неразглашении, в которых подписанты клялись хранить в тайне планы экстремистов. Планы включали штурм парламента, арест его членов, а также убийство канцлера.

В настоящее время правоохранители уже арестовали 23 подозреваемых и ведут расследование против еще 31 человека.

Отмечается, что соглашение предусматривало смертную казнь за нарушение молчания.

"Самый большой скандал для нашей страны будет, если это правда - что целый ряд людей подписали их, в том числе некоторые люди в правительственных кабинетах. И что, очевидно, никто, или, по крайней мере, очень немногие из них, не сообщил об этом или не критиковал это", - сказал Маттиас Квент, профессор социологии Магдебургского университета прикладных наук.

Принц Генрих XIII Рейсский, которого считают лидером теневого правительства, дважды посещал российское консульство, где встречался с российскими дипломатами. Один из его визитов пришелся на день России в июне.

Российское консульство в Лейпциге пока не ответило на запрос о комментарии, в то же время российские официальные лица отрицают причастность к заговорщикам.