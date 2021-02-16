Штрафи для пішоходів перевищать 800 гривень: кого і за що каратимуть

Верховна рада планує розглянути у другому читанні законопроект про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, він передбачає і збільшення штрафів за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху для пішоходів.
Відповідний текст законопроекту оприлюднений на сайті Верховної ради.
Так, законопроект передбачає штрафи:
Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на засіданні розгляне ряд законопроектів, серед яких посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.
Раніше РБК-Україна писало, що за їзду в нетверезому вигляді пропонують штрафувати до 51 тисяч гривень.