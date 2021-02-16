RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Штрафи для пішоходів перевищать 800 гривень: кого і за що каратимуть

Автор: Ігор Литвиненко

Верховна рада планує розглянути у другому читанні законопроект про підвищення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, він передбачає і збільшення штрафів за порушення ПРАВИЛ дорожнього руху для пішоходів.

Відповідний текст законопроекту оприлюднений на сайті Верховної ради.

Так, законопроект передбачає штрафи:

  • за перехід пішоходів в недозволеному місці або на червоне світло світлофора - 255 гривень (15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Раніше за подібні порушення було передбачено штраф у розмірі 51 грн;
  • велосипедистам і тим, хто керує гужовими возами, за порушення ПДР - 340 грн (раніше було 85 грн);
  • за такі порушення правил дорожнього руху з боку пішоходів і велосипедистів, вчинених в стані сп'яніння - 680 грн (раніше було 136 грн);
  • якщо порушення ПДР призвели до аварійної ситуації - 850 грн (раніше було 170 грн).

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада на засіданні розгляне ряд законопроектів, серед яких посилення покарання за порушення правил дорожнього руху і неправдиве мінування.

Раніше РБК-Україна писало, що за їзду в нетверезому вигляді пропонують штрафувати до 51 тисяч гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України штрафПДДпешеход
Читайте також
Ткаченко виступає за відстрочку штрафів за порушення мовного закону
Скасувати або відкласти: "Слуги народу" проти штрафів за порушення "мовного закону"
Прогноз погоди