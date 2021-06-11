Штрафи за образу правоохоронців: Раді рекомендують включити закони до порядку денного

Законопроект №5050-1

Злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця, працівника Державної прикордонної служби пропонують карати:

штрафом у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 гривень)

або громадськими роботами на строк від 40 до 60 годин

або виправними роботами від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку

або адмінарештом від 5 до 10 діб.

За публічну образу поліцейського при виконанні службових обов'язків або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військового у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку може загрожувати штраф від 20 до 40 НМДГ (340-680 гривень) або громадські роботи від 20 до 30 годин.

Крім того, пропонують збільшити штраф за дрібне хуліганство. Карати хочуть адмінстягненням від 170 грн до 510 грн.

До слова, станом на сьогодні за вчинення дрібного хуліганства передбачено адмінштраф у розмірі від 51 грн до 119 грн, востаннє ця норма переглядалася у 1997 році.

Законопроект №5050

Цей проект залишає штрафи на нинішньому рівні.

Він також передбачає декілька видів покарань за злісну непокору законному розпорядженню, вимозі працівника Національної поліції при виконанні ним службових обов'язків, а також умисні, публічні дії, які ображають честь та гідність працівника НПУ під час виконання ним службових обов’язків, виражені в непристойній формі, осквернення поліцейського однострою.

Ці дії пропонують карати штрафом від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (це 136-255 гривень) або громадськими роботами на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправними роботами на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адмінарештом на строк до 15 діб.

За вчинення таких же дій щодо члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військового у зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку передбачається аналогічне покарання.