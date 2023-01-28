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Штрафование облэнерго не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме, - нардеп

Фото: штрафование облэнерго не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Штрафуя операторов системы распределения Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не сможет разрешить критическую ситуацию в энергосистеме, возникшей в результате обстрелов энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу подкомитета Верховной рады по вопросам энергетической безопасности Викторию Гриб.

"На сегодняшний день ситуация, которая есть в секторе электроэнергетики и вообще энергетики - она критическая, и штрафование никоим образом не помогут решить ее на будущее. Мы все видим, в какой ситуации находимся после обстрелов, что сегодня происходит на рынке", - сказала она .

Гриб подчеркнула, что сейчас энергетические компании пытаются работать и оказывать услуги украинцам в условиях российской агрессии и постоянных обстрелов.

"Вы, как регулятор, приведите пример с самого начала агрессии России, когда они уже начали непосредственно вмешиваться в работу нашей энергосистемы, что именно сделал регулятор, чтобы улучшить качество предоставления услуг операторами системы распределения", - подчеркнула нардеп.

По ее словам, пока не существует нормативно-правовой базы, которая обязывала бы энергетические компании разрабатывать графики отключений, а существующие графики они разрабатывали сами по собственной инициативе.

Напомним, 26 января Россия нанесла очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины. В результате атаки начались проблемы с электроснабжением на юге Украины, в частности в Одессе, из-за чего в Одесской области были применены графики аварийных отключений света.

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Электроэнергия