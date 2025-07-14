Штрафы, конфискация и даже криминал: что запрещено ввозить в Польшу

При пересечении польской границы украинцам следует внимательно ознакомиться с таможенными правилами. Некоторые вещи запрещено перевозить вообще, другие - только с ограничениями или специальными разрешениями. Нарушение требований грозит наказанием.
РБК-Украина объясняет, что нельзя ввозить в Польшу и какие последствия грозят в случае нарушения правил.
В Польшу запрещено ввозить:
Нерецептурные лекарства разрешено провозить лишь до 5 упаковок одного наименования и исключительно для личного использования. Если вы проходите лечение запрещенными к перевозке препаратами, необходимо иметь при себе:
Для личного пользования разрешено ввозить:
В случае обнаружения запрещенных продуктов (мясо, молочные изделия и т.д.), их придется выбросить - только после этого возможен дальнейший проезд. За некоторые нарушения предусмотрена конфискация и штраф - в среднем 50 евро за единицу товара (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).
Если же речь идет об уголовно запрещенных вещах - например, наркотиках или оружии - возможно открытие дела и задержание.
Перед поездкой в Польшу обязательно проверьте содержимое чемоданов: лекарства, технику, продукты и документы. Это поможет избежать проблем на границе.
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