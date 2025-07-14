ua en ru
Пн, 14 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Штрафы, конфискация и даже криминал: что запрещено ввозить в Польшу

Польша, Понедельник 14 июля 2025 13:18
UA EN RU
Штрафы, конфискация и даже криминал: что запрещено ввозить в Польшу Что нельзя ввозить в Польшу (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

При пересечении польской границы украинцам следует внимательно ознакомиться с таможенными правилами. Некоторые вещи запрещено перевозить вообще, другие - только с ограничениями или специальными разрешениями. Нарушение требований грозит наказанием.

РБК-Украина объясняет, что нельзя ввозить в Польшу и какие последствия грозят в случае нарушения правил.

Что запрещено ввозить категорически

В Польшу запрещено ввозить:

  • оружие;
  • наркотические и токсичные вещества;
  • порнографическую продукцию;
  • антиквариат и археологические находки без подтверждения происхождения;
  • мясо, молочные изделия, консервы, картофель;
  • диких животных, изделия из шкур хищников (волков, медведей, диких котов), икру редких рыб, чучела хищных птиц, вещи из кожи змей, крокодилов и варанов - без специальных документов;
  • рецептурные препараты с кодеином или эфедрином (в частности "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолитин").

Нерецептурные лекарства разрешено провозить лишь до 5 упаковок одного наименования и исключительно для личного использования. Если вы проходите лечение запрещенными к перевозке препаратами, необходимо иметь при себе:

  • рецепт врача;
  • копию медицинской карты;
  • чек из аптеки;
  • справку с диагнозом и названием лекарства (в количестве до 500 мл).

Что разрешено, но с ограничением

Для личного пользования разрешено ввозить:

  • табачные изделия и алкоголь: 2 пачки сигарет или электронных, 10 сигар, 50 г табака, 1 л алкоголя крепостью более 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;
  • продукты питания: до 5 кг овощей и фруктов, до 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и изделий из них, 0,5 кг кофе, 100 г чая, до 2 кг меда, 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (при условии, что животное путешествует с вами);
  • сладости - если содержание молока и шоколада не превышает 20%;
  • растения, саженцы, семена - только с фитосанитарным сертификатом страны-экспортера;
  • средства защиты растений - должны быть зарегистрированы в Польше;
  • наличные - до 10 тысяч евро без декларирования;
  • технику - до одной единицы (например, смартфон или фотоаппарат). В случае превышения - обязательное декларирование.

Последствия нарушения таможенных правил

В случае обнаружения запрещенных продуктов (мясо, молочные изделия и т.д.), их придется выбросить - только после этого возможен дальнейший проезд. За некоторые нарушения предусмотрена конфискация и штраф - в среднем 50 евро за единицу товара (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).

Если же речь идет об уголовно запрещенных вещах - например, наркотиках или оружии - возможно открытие дела и задержание.

Перед поездкой в Польшу обязательно проверьте содержимое чемоданов: лекарства, технику, продукты и документы. Это поможет избежать проблем на границе.

Штрафы, конфискация и даже криминал: что запрещено ввозить в ПольшуТаможенники на границе тщательно проверяют вещи путешественников (фото: Getty Images)

Читайте также о том, на каких условиях украинцы могут въехать в Молдову и какие товары и продукты нельзя перевозить через границу.

Ранее мы писали о том, что Европейский парламент 8 июля окончательно утвердил введение новой системы въезда-выезда (EES) на внешних границах ЕС. Она должна заработать уже осенью и охватить все страны Шенгенской зоны в течение 180 дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Граница с Украиной
Новости
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Цель №1 для Кита Келлога: что спецпредставитель Трампа будет делать в Украине
Аналитика
Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Почему Киев из-за СССР стал похожим на Буэнос-Айрес, а не Прагу – интервью с краеведом