Штрафы, конфискация и даже криминал: что запрещено ввозить в Польшу

При пересечении польской границы украинцам следует внимательно ознакомиться с таможенными правилами. Некоторые вещи запрещено перевозить вообще, другие - только с ограничениями или специальными разрешениями. Нарушение требований грозит наказанием.

РБК-Украина объясняет, что нельзя ввозить в Польшу и какие последствия грозят в случае нарушения правил.

Что запрещено ввозить категорически

В Польшу запрещено ввозить:

оружие;

наркотические и токсичные вещества;

порнографическую продукцию;

антиквариат и археологические находки без подтверждения происхождения;

мясо, молочные изделия, консервы, картофель;

диких животных, изделия из шкур хищников (волков, медведей, диких котов), икру редких рыб, чучела хищных птиц, вещи из кожи змей, крокодилов и варанов - без специальных документов;

рецептурные препараты с кодеином или эфедрином (в частности "Нурофен Плюс", "Кетанов", "Бронхолитин").

Нерецептурные лекарства разрешено провозить лишь до 5 упаковок одного наименования и исключительно для личного использования. Если вы проходите лечение запрещенными к перевозке препаратами, необходимо иметь при себе:

рецепт врача;

копию медицинской карты;

чек из аптеки;

справку с диагнозом и названием лекарства (в количестве до 500 мл).

Что разрешено, но с ограничением

Для личного пользования разрешено ввозить:

табачные изделия и алкоголь: 2 пачки сигарет или электронных, 10 сигар, 50 г табака, 1 л алкоголя крепостью более 22%, 2 л - до 22%, 4 л вина, 16 л пива;

продукты питания: до 5 кг овощей и фруктов, до 5 кг рыбы и морепродуктов, до 2 кг яиц и изделий из них, 0,5 кг кофе, 100 г чая, до 2 кг меда, 5 кг детского питания, до 2 кг корма для животных (при условии, что животное путешествует с вами);

сладости - если содержание молока и шоколада не превышает 20%;

растения, саженцы, семена - только с фитосанитарным сертификатом страны-экспортера;

средства защиты растений - должны быть зарегистрированы в Польше;

наличные - до 10 тысяч евро без декларирования;

технику - до одной единицы (например, смартфон или фотоаппарат). В случае превышения - обязательное декларирование.

Последствия нарушения таможенных правил

В случае обнаружения запрещенных продуктов (мясо, молочные изделия и т.д.), их придется выбросить - только после этого возможен дальнейший проезд. За некоторые нарушения предусмотрена конфискация и штраф - в среднем 50 евро за единицу товара (бутылка алкоголя, блок сигарет и т.д.).

Если же речь идет об уголовно запрещенных вещах - например, наркотиках или оружии - возможно открытие дела и задержание.

Перед поездкой в Польшу обязательно проверьте содержимое чемоданов: лекарства, технику, продукты и документы. Это поможет избежать проблем на границе.

Таможенники на границе тщательно проверяют вещи путешественников (фото: Getty Images)