Штрафы за интимную переписку? Какое наказание можно получить за сексуальное домогательство по новому закону

27 мая глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с ратификацией Стамбульской конвенции. Теперь за сексуальное домогательство обидчик может получить штраф, исправительные или общественные работы.
РБК-Украина проанализировала законопроект и рассказывает, что нового он предусматривает.
Это международное соглашение Совета Европы, которое должно предотвращать насилие против женщин и девушек, защищать пострадавших и наказывать обидчиков. В Стамбульской конвенции говорится про:
Первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, стала Турция. В апреле 2022 года число подписавшихся стран достигло отметки 45.
В Украине проблема домашнего насилия актуальна. По данным "Опендатабота", в январе 2024 года правоохранители зафиксировали 435 дел о домашнем насилии. Это на 55% больше, чем было в январе 2023 года. Тогда зарегистрировали 280 таких дел.
Количество зарегистрированных дел по домашнему насилию в течение 2019-2023 годов (фото: opendatabot.ua)
Отметим, что Стамбульская конвенция обязывает на законодательном уровне предусмотреть юридическую ответственность за совершение сексуальных домогательств.
"Поэтому законопроект предлагает предусматривать административную ответственность за сексуальные домогательства, которые не нанесли телесных повреждений и не связаны с проникновением в тело другого лица", - говорится в пояснительной записке.
Новый закон обязывает суды при рассмотрении дел, связанных с домашним насилием, насилием по признаку статьи, направлять обвиняемых на прохождение программы для обидчиков. Раньше этой нормой часто пренебрегали.
Кроме того, законопроект вводит админответственность для должностных лиц, если те не сообщают о совершении домашнего насилия в отношении ребенка и ответственности за сексуальное домогательство.
Человеку, который унижает или добивается другого человека в интимном смысле, будут выдавать предписание о том, чтобы обидчик немедленно покинул место их совместного проживания. За этим должны следить полицейские.
Отныне также увеличивается срок задержания человека, совершившего насилие над другим, до 24 часов.
"Сексуальным домогательством будет считаться совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально. Запрет на совершение таких действий действует как в реальной жизни, так и через электронные коммуникации - социальные сети, интернет и мессенджеры", - объясняет юрист.
В изменениях в КУ об админправонарушениях появились следующие виды наказаний:
Более тяжелым будет считаться совершение таких действий повторно в течение года или в случае, если потерпевшим от этих действий является лицо, зависимое от правонарушителя в материальном, служебном или ином смысле.
Штрафы за такое нарушение составляют от 1 360 до 4 760 гривен, также предусмотрены общественные или исправительные работы, или административный арест.
Если существует запрет на совершение сексуальных домогательств онлайн, то личная переписка может быть "местом совершения" такого правонарушения. Однако это не означает, что правоохранительные органы будут получать доступ к прочтению автоматически, отмечает эксперт.
"Человек, который считает, что его сексуально добиваются, в частности, в личной переписке, предоставляет заявление в Национальную полицию Украины вместе с описанием обстоятельств и может предоставить доступ к переписке как ее участник для защиты своих прав (предоставить сообщения, скриншоты и т. п.)", - объясняет Ирина Ан.
Кроме того, лицо имеет право сообщить о правонарушениях в отношении его через номера экстренных служб: общий номер экстренной помощи 112 и полиции 102.
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При написании материала использовались источники: проект закона №8329, объяснительная записка к законопроекту и комментарии руководительницы практики гражданского и хозяйственного права Юридической компании "Приходько и партнеры" Ирины Ан.