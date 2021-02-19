Штраф або в'язниця: Фінляндія посилить покарання за відмову від COVID-тесту на кордоні

Повідомляється, що вже в понеділок фінський парламент може внести зміни до закону про інфекційні захворювання. Уряд завершив роботу над порядком тестування на кордоні, у портах і аеропортах.

В даний час тестування на кордоні є добровільним, але очікується, що вже з квітня воно буде обов'язковим. Поправка розширює повноваження місцевої влади, яка може зобов'язати людину пройти обов'язковий тест або медичне обстеження у лікарів інфекціоністів.

Якщо особа відмовляється від обов'язкового тесту, вона може бути оштрафована або позбавлена волі на строк до трьох місяців за порушення здоров'я. Крім того, лікарі можуть відправити таких людей на карантин або ізоляцію.