Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных

Целью законопроекта является усиление правовой защиты военных.

Таким образом, в Украине хотят ввести наказание за неуважение к военным ВСУ и других военных формирований, ГУР, Службы внешней разведки, СБУ, УГО, Государственной специальной службы транспорта, Госспецсвязи, Нацгвардии, ГПСУ.

Наказывать предлагают за неуважение, которое проявили в публичном оскорблении, в оскорбительном приставании к военным или в препятствовании реализации ими своих прав и свобод.

За неуважение к военным предлагается налагать на человека штраф от 200 до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов (3400-5100 гривен), административный арест сроком до 15 суток, привлекать к общественным работам сроком от 50 до 60 часов, исправительным работам сроком от 1 до 2 месяцев с вычетом 20% заработка или общественно-полезных работ на срок от 240 до 360 дней.

Что этому предшествовало

К сожалению, не все люди в Украине проявляют уважение к военным, которые защищают наше государство от российской агрессии.

Так, недавно в Тернопольской области мужчина избил и ограбил военного.

А в конце июня в Киевской области группа молодых людей избила военного.

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