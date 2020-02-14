Штайнмайєр звинуватив Росію і Китай у порушенні міжнародного права

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр на Мюнхенській конференції з безпеки заявив, що Росія та Китай вибірково порушують міжнародне право. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Штайнмайєр звинуватив Росію в анексії Криму "без огляду на міжнародне право".

"Вона (РФ, - ред.) знову зробила військову силу і насильницьке переміщення кордонів інструментом політики", - підкреслив Штайнмайєр.

Одночасно з тим президент ФРН також дорікнув Китаю, який, за словами Штайнмаєра, "визнає міжнародне право тільки там, де це не суперечить його власним інтересам", що виражається в його діях "проти меншин" і загрожує сусідській політиці у Південно-Китайському морі.

"Ці дії шкодять нам усім, адже забезпечення власної безпеки за рахунок інших приводить до зростання недовіри, зростання озброєнь і нестачі безпеки", - заявив глава ФРН.

Нагадаємо, сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні президент України Володимир Зеленський у розмові з російським лідером Володимиром Путіним обговорив підготовку наступного нормандського саміту.