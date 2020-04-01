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У штаті Нью-Йорк заразилося більше людей, ніж у Китаї

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 20:31
У штаті Нью-Йорк заразилося більше людей, ніж у Китаї
Ілюстративне фото (flickr.com un_photo)

Коронавірус підтвердили у 83 тис. 712 жителів штату

Коронавірусом заразилися майже 84 тис. жителів штату Нью-Йорк. Про це в ефірі CNN заявив губернатор штату Ендрю Куомо,повідомляє РБК-Україна.

За його словами, за останню добу в штаті було зафіксовано 7917 випадків зараження. Загальна кількість інфікованих на даних момент досягла 83 тис. 712 осіб. Для прикладу, в Китаї, з початку спалаху коронавірусу, було зафіксовано трохи більше 82 тис. випадків зараження.

Також Куомо повідомив про постійне зростання смертей від інфекції. З учорашнього дня від вірусу помер 391 житель штату. Загальна кількість смертельних випадків від COVID-19 в регіоні наближається до двох тисяч, додав Куомо.

За його словами, пік захворювання коронавірусом в штаті досягне максимуму в кінці квітня.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде вводити жорсткий карантин у штаті Нью-Йорк, незважаючи на зростаюче число заражених.

Станом на 1 квітня, у Штатах кількість заражених коронавірусом наблизилася до 200 тис. осіб. Зазначимо, що про першу тисячу заражених в США повідомлялося всього 5 днів назад.

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