У штаті Нью-Йорк продовжує зменшуватися кількість смертей від COVID-19

Кількість смертей від коронавіруса COVID-19 в штаті Нью-Йорк продовжує знижуватися. Про це на прес-конференції заявив губернатор Ендрю Куомо, передає Associated Press.

За його словами, 18 квітня від коронавіруса померло 507 осіб, що на 43 менше, ніж днем раніше, і на 271 менше, ніж у понеділок, 13 квітня.

Куомо також зазначив, що кількість госпитализацийг скоротилося більш ніж на 750 осіб, до 16 213 осіб.

Сполучених Штатах від коронавіруса COVID-19 померли 40 449 осіб. Майже половина померлих від COVID-19 - 18 298 людина - припадає на штат Нью-Йорк.

Також РБК-Україна писало, що Трамп заявив, що епідемія коронавіруса у США ймовірно забере 60-65 тисяч життів. Трамп також представив програму допомоги фермерам, що постраждали від пандемії. На ці цілі виділено 19 млрд доларів.