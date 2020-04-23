У штаті Нью-Йорк COVID-19 виявили у домашніх котів

У штаті Нью-Йорк у Сполучених Штатах Америки медики виявили коронавірус COVID-19 у двох домашніх котів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як вважають у Центрі з контролю і профілактики захворювань у США та у міністерстві сільського господарства США, коти могли заразитися від своїх господарів або сусідів.

У першого кота ознаки хвороби проявилися приблизно через тиждень після того, як його господар нетривалий час хворів на респіраторне захворювання. Водночас діагноз COVID-19 у хазяїна цього кота не був встановлений. Господарі повідомляють, що тварина іноді виходить на вулицю і може вступити в контакт з інфікованою людиною в своєму районі.

Водночас, господар другого кота був хворий на коронавірус.

Наразі, у котів проявляються симптоми респіраторного захворювання, ветеринари розраховують, що вони одужають.

Нагадаємо, у зоопарку Нью-Йорка вперше підтвердили коронавірус у тварини. COVID-19 діагностували у малайської тигриці на ім'я Надя, яка перебуває в зоопарку Бронкса (вік тигриці становить чотири роки).

Раніше повідомлялося, що китайські учені з Уханьского інституту вірусології і Хуачжунского сільськогосподарського університету взяли зразки крові у ста бродячих і домашніх кішок, що живуть на території міста Ухань і прийшли до висновку, що приблизно 15% тварин заражені коронавірусом. Вчені стверджують, що вірус може передаватися від однієї тварини до іншого повітряно-крапельним шляхом, але не повідомляється, чи можуть кішки заразити людей.