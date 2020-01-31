У Штатах оголошують НС через коронавірус і забороняють в'їзд іноземцям

Уряд США оголосив китайський коронавірус нового типу надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я і заборонить в'їзд у Штати іноземців, які подорожують з Китаю. Про це передає South China Morning Post.

Ці заходи за наказом президента Дональда Трампа вводяться з метою запобігти поширенню хвороби в країні.

Нові заходи були оголошені на брифінгу цільової групи Білого дому з коронавірусу на чолі з міністром охорони здоров'я і соціальних служб Алексом Азаром.

"Іноземним громадянам, крім найближчих родичів громадян США і постійних жителів, які подорожували в Китаї протягом останніх 14 днів, на цей раз буде відмовлено у в'їзді в Сполучені Штати", - сказав Азар.

Раніше було вирішено, що громадяни США, які прибувають в країну з китайської провінції Ухань - епіцентру зараження, - були поміщені в карантин на 14 днів, починаючи з неділі о 17:00 за східним часом.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту через спалахи китайського коронавірусу.