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Штат Делавер вводить НС через коронавірус. Там відпочиває родина Байденів

Автор: Сергій Пишкін

Штат Делавер вводить надзвичайну ситуацію через ситуацію з коронавірусом. Сьогодні там відпочиває президент США Джо Байден та його дружина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Губернатор штату Делавер Джон Карні заявив про введення НС й задіяння ресурсів Національної гвардії для покриття нестачі кадрів у медцентрах.

"На рівні штату ми зосереджені на зниженні навантаження на наші лікарні цієї зими та на вакцинації ще більшої кількості жителів штату Делавер", - заявив губернатор.

Тим часом Байден та його дружина відпочивають у будинку в Вілмінгтоні.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден